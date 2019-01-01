دبور يبحث مع ممثلة "اليونيسف" في لبنان جوانب العمل المشترك

بيروت /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوكي موكيو، جوانب العمل المشترك وواقع الشراكة في مجالات التربية والصحة النفسيّة وحماية الطفل.

وناقش دبور خلال لقائه موكيو بحضور مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان آمنة جبريل، ومدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسف لبنان نزيه يعقوب، قضية تقييم المجالات المشتركة للعمل والتي حافظت على ديمومتها منذ بداية السبعينيات وما زالت قائمة بين اليونيسف والمنظمات الفلسطينية الأهلية .

وأثنى السفير دبور على الجهود الحثيثة والبرامج التي تنفذها اليونيسف للأطفال الفلسطينيين والعديد من شرائح المجتمع، متمنيا النجاح لممثلة اليونيسف في مهامها.

بدورها، أعربت موكيو عن شكرها للسفير على جهوده المستمرة والدؤوبة في تفعيل الشراكة مع اليونيسف، وأثنت على الدور الذي تقوم به السفارة لخدمة الشعب الفلسطيني في لبنان.