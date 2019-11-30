أبو مذكور يؤكد: إغلاق مطعم "الليفل أب" هذه الليلة

غزة / سما /

أكد رئيس مجلس إدارة مطعم "ليفل أب" في مدينة غزة، محمد أبو مذكور إغلاق المطعم اليوم السبت 30-11-2019 في تمام الساعة 12 ليلاً.

وفيما يتعلق في الظروف والمسببات التي دفعت لإغلاق المطعم، أشار أبو مذكور إلى أنهم اتخذوا قرار الإغلاق وسيعقدون مؤتمر صحفي في المطعم خلال أيام لوضع الجميع في مسببات إغلاق المطعم.

وقال إنه وبهذه المناسبة يتقدم بخالص الشكر لكل الإداريين والعامليين في المطعم لما بذلوه من جهد في سبيل أن يبقي مطعم "ليفل أب" عنواناً للتميز.

وأعرب عن شكره لكل الآراء والملاحظات التي وردت لهم سواء بالتواصل المباشرة أو عن طريق صفحتهم على موقع "فيس بوك" سواء كانت إيجابية أو سلبية، مؤكدا أنه سيتم إغلاق صفحة المطعم في 1-12-2019 في تمام الساعة 12 ليلاً.