بعد نحو 30 عام على اغلاقه.. ما هي حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر" بغزة ؟

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الثقافة في غزة أنور البرعاوي، إن مبنى "سينما السامر" بغزة سيعاد افتتاحه بشكل مؤقت لإطلاق فعاليات مهرجان "السجادة الحمراء" السنوي، للتأكيد على أهمية رسالة الفن والسينما للعالم.

وذكر البرعاوي في تصريح لوكالة "الراي" الحكومية، أن مجموعة من الشباب تقدموا للحصول على ترخيص لإطلاق أحد الأعمال الفنية من مبنى "سينما السامر" بمدينة غزة وهو مهرجان "السجادة الحمراء" وتم منحهم الترخيص اللازم لذلك، بعد توافقهم مع أصحاب المبنى- السينما.

وأكد أن وزارة الثقافة وبعد الاطلاع على فعاليات المهرجان مما سيتم عرضه به، وتوافقه مع قيم وعادات المجتمع، وافقت على منح الترخيص وتسهيل عمل وسير فعاليات المهرجان المزمع انطلاقه.

وقال البرعاوي إن إعادة افتتاح المبنى ستكون بشكل مؤقت فقط لإطلاق فعاليات المهرجان، نافياً ما يتم الحديث به عن عودة العمل في السينما حالياً.

وشدد على عدم ممانعة وزارة الثقافة عودة العمل في "سينما السامر" وأنها ليست ضد فكرة مبدأ إنشاء السينما، لو تقدمت أي جهة بذلك، طالما أعمالها لن تتعارض مع قيم وعادات المجتمع.

وأوضح أن إغلاق مبنى سينما السامر بغزة، وتوقف العمل بها شأن داخلي له علاقة بأصحاب المبنى والخلافات الحاصلة بين ورثته.

ولفت البرعاوي إلى أن وزارة الثقافة عملت على إنشاء مشروع "السينما الجوالة" في الميادين والمدارس والجامعات وغيرها من الأماكن بمساعدة عدة فرق، في تأكيد منها على دعم دور السينما وأهميته.

ويعد مبنى "سينما السامر" من المباني والقديمة الرمزية بغزة، وتوقف العمل به منذ نحو 30عاماً، وهو غير مجهزة حاليًا لإقامة مهرجانات أو عرض أفلام.