الزق: "المستشفى" في غزة مؤامرة واضحة ولم نوافق عليه

رام الله / سما /

أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، أن كافة القوى السياسية، ترفض إقامة المستشفى الميداني الاميركي في القطاع.

وأضاف الزق في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، ان المستشفى يأتي في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا هدفت للتعامل مع قضيتنا وكأنها قضية انسانية واقتصادية يمكن حلها من خلال مشاريع تنفذ هنا وهناك.

وأشار إلى أن حماس تحاول أن تظهر للجميع أن اقامة المستشفى تتم بالتوافق مع الفصائل، غير ان جميعهم يرفضونه ليس بسبب عدم الحاجة اليه، إنما بسبب ما يشكله هكذا مشروع من خطر على الوحدة الفلسطينية والسير في مسار فصل القطاع عن الضفة والتعامل معه ككيان مستقل