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هيئة الاسرى توضح سبب توقيف رواتب نحو 330 اسيرا منذ عام 2007!

السبت 30 نوفمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى توضح سبب توقيف رواتب نحو 330 اسيرا منذ عام 2007!


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن هناك نحو 330 اسيرا، توقفت رواتبهم منذ عام 2007، بعد التحاقهم بالعمل في حكومة حماس العاشرة، على بند العقود، ونقلت عقودهم من أسرى محررين إلى موظفين حكوميين.

وأكد عبد ربه تعقيبا على مطالب عدد ممن يدعون أن لهم رواتب مقطوعة، أن قانون الاسرى والمحررين، يؤكد أنه لا يجوز للأسير المحرر ان يتقاضى راتب اسير محرر، اذا كان يعمل في وظيفة أخرى يزيد راتبها عن 3500 شيقل.

واشار إلى أن 12 الف اسير واسيرة من كل فصائل العمل الوطني بما فيها حركة حماس يتقاضون رواتب منتظمة من هيئة شؤون الاسرى والمحررين دون تمييز، بواقع 40 مليون شيقل شهريا.

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