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غزة: تنويه بخصوص أوقات العمل بصالة التسجيل للسفر

السبت 30 نوفمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تنويه بخصوص أوقات العمل بصالة التسجيل للسفر


غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية في غزة اليوم السبت، تنويها هاما حول أوقات العمل في صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري.

وجددت إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري التنويه للمواطنين الكرام بأن مواعيد استقبال المراجعين خلال أيام العمل الرسمي من الأحد حتى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، في صالة التسجيل بجوار "أبو خضرة" بمدينة غزة، وذلك وفق تصنيف الفئات كالآتي:

الأحد: الإقامات

الاثنين: الجوازات الأجنبية

الثلاثاء: المرضى

الأربعاء: الجوازات المصرية

الخميس: الطلاب، وفئات أخرى

وطالبت من الجميع الالتزام والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، حيث لن يتم استقبال أحد إلا في اليوم المخصص لفئته، كما لن يتم استقبال أحد من خارج الصالة بعد الساعة 12:00 ظهراً.

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