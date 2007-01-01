أم تبلغ الشرطة عن ابنها لحيازته وتعاطيه المخدرات في طولكرم

طولكرم / سما /

ابلغت مواطنة اليوم الشرطة عن ابنها لحيازته وتعاطيه مواد مخدرة في منزله بطولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على اتصال من مواطنة على مكافحة المخدرات في شرطة محافظة طولكرم وابلغت عن ابنها لحيازته مواد مخدرة داخل المنزل وعلى الفور تم استصدار امر تفتيش من النيابه للمنزل وبالتعاون مع والدته تم القاء القبض على ابنها المشتبه به بتعاطيه للمخدرات .

وأكدت الشرطة انها تبذل جهودا كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني، ومن ضمنها لقاءات التوعية والإرشاد مع الأهالي وأولياء أمور الطلبة، مؤكدا على دور الأسرة في مساندة الشرطة للحد من هذه الظاهرة السلبية، من خلال التعاون والإبلاغ عن أبنائهم، وضرورة أن تكون هناك مراقبة ومتابعة مستمرة حتى لا يقعوا ضحية لهذه الآفة.

موضحاً أن الشرطة تتعامل مع كافة القضايا الأسرية بسرية تامة من اجل الحفاظ على الروابط الأسرية والنسيج الاجتماعي.