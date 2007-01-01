بلدية نابلس تزيل التعديات في مواقع عدة

نابلس / سما /

قامت طواقم بلدية نابلس بإزالة العديد من التعديات في مناطق رفيديا ومخيم عسكر وشارع عمان، بدعم ومساندة من المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات نابلس.

وعملت الطواقم على مدى يومين بإزالة تعديات المحال التجارية على الأرصفة والارتداد الأمامي في عدد من المواقع في شارع رفيديا الرئيسي، بالإضافة إلى إزالة تعديات أخرى في منطقة شارع عمان ابتداءً من مسجد عثمان وصولاً إلى دوار العودة، وشارع مخيم عسكر القديم وصولاً إلى دوار المساكن الشعبية.

وتمت إزالة التعديات بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وأعضاء المجلس البلدي الدكتور غسان المصري والدكتور ساهر دويكات والمهندس حسان جابر وغسان العقاد وسماح الخاروف، بالتنسيق مع محافظة نابلس والأجهزة الأمنية المختلفة ومختلف الدوائر والأقسام ذات العلاقة.

وأوضح طبيلة أن عدداً من المحال التجارية المخالفة لم يتم استكمال المقتضى القانوني بحقهم، وحال صدور الأحكام القانونية بحقهم سيتم متابعتهم والعمل على إزالتها فوراً.

وبين طبيلة أن الهدف الرئيسي من هذه الاجراءات هو إعادة بسط سيادة القانون وإعادة النظام والترتيب للمدينة، وحماية حق المواطن في السير على الرصيف بحرية، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو إعادة نابلس أكثر جمالاً وتنظيماً.

وأضاف أن خطة إزالة التعديات ستمتد إلى كافة مناطق المدينة، وانها تعثرت لفترة بسبب الاحداث المؤسفة التي حصلت مع بداية التنفيذ والمتمثلة في الخسارة الفادحة بمقتل الشاب فراس الشايب، إلا أن البلدية ووفاء لدماء الشهيد أصرت على الاستمرار والمضي قدما لتحقيق اهداف الخطة كاملة.

ووجه المهندس طبيلة التحية للتجار الملتزمين الذين عملوا على إزالة التعديات بأنفسهم بعد تلقيهم الإخطارات اللازمة، مؤكداً أن تصرفهم ينم عن المحبة والانتماء للمدينة والوطن.

كما وجه طبيلة الشكر لكافة المؤسسات الشريكة والداعمة للبلدية وعلى رأسها محافظة نابلس والأجهزة الأمنية التي شاركت وساندت طواقم البلدية اثناء عملها وعملت على حفظ الأمن في المواقع اثناء أعمال الإزالة، كما شكر طواقم البلدية من رؤساء دوائر وأقسام وعمال وفنيين وإداريين على جهودهم وعملهم الدؤوب لتنفيذ خطة البلدية في إزالة التعديات.