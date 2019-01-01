ماذا سيكشف "ما خفي أعظم" من الكنز الاستخباراتي الذي وقع في يد القسام؟

غزة / سما /

أعلنت قناة الجزيرة الفضائية، أنها بصدد بث "كشف حصري" وتحقيق حول عملية "حد السيف" التي تصدت فيها كتائب الشهيد عز الدين القسام لمحاولة تسلل صهيونية فاشلة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة العام الماضي.

وقالت القناة في نشراتها إنها ستعرض صورًا ومعلومات يُكشف عنها النقاب لأول مرة بشأن عملية التسلل الفاشلة.

ومن المقرر أن يعرض برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال مساء غدًا الأحد عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتضمن التحقيق مقابلات حصرية مع مقاتلي كتائب القسام الذين اكتشفوا الوحدة وطاردوها.

وفي الذكرى الأولى للعملية النوعية، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما تحصلت عليه من معلومات وأحراز ومعطيات مختلفة في عملية حدّ السيف يمثل كنزاً استخبارياً حقيقياً، وضربة غير مسبوقة لاستخبارات العدو وقوات نخبته الخاصة والسرية.

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة خلال مؤتمر صحفي في الذكرى الأولى لعملية حد السيف: "إنّ ما بحوزتنا لم يكن للاحتلال في أسوء كوابيسه أن يتخيل وقوعه بين أيدينا، وإنّ المقاومة توظّف هذا الذخر الأمني والاستخباري لصالحها في معركة العقول وصراع الأدمغة بينها وبين الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أن القسام سيكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة عن بعض تفاصيل وحيثيات عملية حد السيف وما حققته من انجاز، وعن جهود العدو الضخمة التي بذلها في سبيل اختراق منظومات المقاومة، و التي أفشلناها مرة تلو الأخرى.