الشعبية: كيف لمن يقطع المساعدات عن مستشفيات القدس بناء واحدة في غزة؟!

غزة / سما /

اكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم ابو دقة، رفض الجبهة المطلق لاقامة "المستشفى الاميركي" في قطاع غزة.

وقالت أبو دقة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن هذا المشروع لا يمكن أن يكون فيه خير لشعبنا، وتساءلت: لماذا قطعت أميركا المساعدات عن الحكومة والقطاع الصحي ووكالة الاونروا اذا كانت تسعى لخدمة شعبنا؟، مشددة على ضرورة ان تكون أية مساعدة للشعب الفلسطيني من خلال المنظومة والمؤسسات الرسمية.

وحذرت من ان يكون هذا المشروع منفذا امنيا جديدا تحت الغطاء الانساني، مجددة التأكيد على ان قضيتنا ليست انسانية بل سياسية بامتياز.

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