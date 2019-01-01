وفاة برلماني مصري خلال حفل زفاف ابنته

القاهرة / وكالات /

توفي البرلماني المصري، محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته.



ونقلت مواقع محلية مصرية عن أحد المدعوين لحضور حفل الزفاف أنه "في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، تعرض النائب فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة".



وأوضح أنه تم استدعاء الإسعاف، لكن النائب البالغ من العمر 66 عاما، توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.



وتواجد في حفل الزفاف العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين، وإثر الحادث اضطرت أسرة العروسين لإلغاء الحفل.