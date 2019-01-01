مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ اعمال دورته (103) غدا في القاهرة

غزة / سما /

تبدأ اعمال الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة صباح غد الأحد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، ولبنان، وفلسطين ، ومصر) بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو) ، ووكالة الغوث الدولية ( الأونروا ).

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان الدورة (103) للمؤتمر تكمن اهميتها بأنها تعقد في ظروف سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تعاظم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والتحرك الامريكي لتقويض حل الدولتين بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي ومسعى الاسرائيلي لتمرير مشروع قانون في الكنسيت لحظر نشاط الأونروا في القدس ابتداءً من العام 2020 .

وأشار إلى ان المؤتمر سيقف امام التحركات العربية والدول المضيفة لحشد الدعم السياسي للأونروا لتأمين الاغلبية الساحقة في التصويت العام على مستوى الدول الاعضاء في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عملها المقرر في منتصف شهر كانون الأول الجاري .

وأكد ابو هولي ان الوفد الفلسطيني سيطالب بتحرك عربي واسع على صعيد المجتمع الدولي لإحباط التوجه الامريكي لإضفاء الشرعية على المستوطنات وإلزام اسرائيل بعدم المساس بمؤسسات الأونروا في القدس واحترام مبادئ ومواثيق الامم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على ارضيها.

وسيبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين وفق ابو هولي على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الأونروا وأوضاعها المالية والتحديات التي تواجه عملها .

وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني سيقدم مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول اعمال الدورة (103) لافتا الى ان أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد في شهر اذار القادم.

وسيلقى ابو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين كلمة في المؤتمر يستعرض فيها اخر التطورات والمستجدات الاخيرة التي رافقت القضية الفلسطينية خلال الستة الشهور الأخير والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للحفاظ على مكانة القدس وعروبتها ومواجهة الاستيطان والقرارات الامريكية والإجراءات الاسرائيلي التي تستهدف المشروع الوطني التحرري والتي كان اخرها قرار الادارة الأمريكية إضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية وحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الاونروا وتجديد تفويض ولاية عملها بالإضافة الى الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عنها، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

يشار الى ان وفد دولة فلسطين الذي يترأسه أبو هولي يضم الى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون.