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تشييع حاشد للشهيد الأسطل بخانيونس

السبت 30 نوفمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع حاشد للشهيد الأسطل بخانيونس


غزة / سما /

 شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد فهد محمد الأسطل (16 عامًا)، الذي استشهد برصاص الاحتلال، أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لخانيونس جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى غزة الأوروبي باتجاه منزل عائلته في منطقة السطر الغربي شمال غرب المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد أهل السنة بالمنطقة، ويوارى الثرة في مقبرة المنطقة.

وشارك المئات من المواطنين في جنازة التشييع، رافعين العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة، ومرددين شعارات تطالب المقاومة بالرد على استمرار الاحتلال في جرائمه بحق الفلسطينيين.

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