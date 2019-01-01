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"التربية" و"جايكا" توقعان خطة لاستكمال التحضيرات لبناء 10 مدارس

السبت 30 نوفمبر 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع مدير التعليم في دائرة الموارد البشرية، رئيس الوفد الياباني، في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كازورو شيبويا، خطة لاستكمال التحضيرات لتشييد 10 مدارس جديدة في الضفة وغزة، بدعم ياباني.

وأكد الطرفان أن هذا المشروع يجسد روح التعاون التربوي بين فلسطين واليابان، بما يضمن تطوير البيئة التعليمية، ووصول الطلبة والأطفال إلى مدارس جديدة وعصرية، تنسجم مع المعايير التي تطبقها وزارة التربية، وتأكيدا على رؤيتها الراهنة التي تنظر باهتمام للطالب؛ كونه قلب الأمر، والعنصر الأساس في المنظومة التعليمية.

وأشار الجانبان إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الاكتظاظ المدرسي، وتقليل نظام الدوام المسائي، والحد من المدارس المستأجرة غير المناسبة وغيرها من الغايات التي تخدم البيئة المدرسية الجاذبة للطلبة.

 
#التربية والتعليم #جايكا #مدارس

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