صورة.. "محمد فؤاد" يتعرض لأزمة صحية وينقل إلى الرعاية المركزة

وكالات / سما /

تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة، ومنها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، ومازال الأطباء يفحصون حالته الصحية لوضع التقرير النهائي واكتشاف سبب الأزمة.

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد أنه يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل من أجل اكتشاف تفاصيل الوعكة الصحية التي يمر بها.

يذكر أن البوم محمد فؤاد الاخير قد تعرض لتسريبات، حيث نشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسم الفنان محمد فؤاد أغنية بعنوان "استحملتنى" التي كان ينوى فؤاد طرحها ضمن ألبومه الجديد، وبالبحث على الصفحات الرسمية لفؤاد لم نجده قد طرح الأغنية بشكل رسمي.