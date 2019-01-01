جراحتان ومرض مزمن.. لغز "يد" إليسا اليمنى

وكالات / سما /

قبل 9 شهور، وتحديدا في فبراير من العام الجاري، خضعت النجمة اللبنانية اليسا، إلى جراحة في يدها، وذلك بعد أن كانت أصيبت بمرض سرطان الثدي، حيث أجرت الجراحة في "بروكسل"، ولكن يبدو أن العملية لم تكلل بالنجاح، لتعاود اليسا الأمر مرة أخرى منذ 5 أشهر، حيث كانت في رحلة علاجية في ألمانيا، وخضعت لجراحة في نفس اليد بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض السرطان.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث نشر يوسف حرب المنتج، صورة له مع اليسا أثناء وجودها في المكسيك لإحياء حفلات غنائية، وبالتركيز في يد إليسا اليمنى، وجد الجمهور أن يدها مازالت متورمة وهو ما أثار قلق الجمهور.

قبل 5 أيام، أحيت اليسا حفلا غنائيا في مونتيال بكندا، كما أنها أحيت أمس، وستحيى اليوم حفلا آخر.

المتابع لحساب إليسا على انستجرام يجد أنها دائما ما تحاول اخفاء يدها اليمنى، أثناء الصور التي تلقطتها لتصرح بعد ذلك بأنها ستبقى على يدها مغطاة لأن ما أصابها أمرا مزمنا ولكنها على أي حال فى صحية جيدة حاليًّا".

وكانت صورا قد انتشرت مؤخرا جمعت إليسا بوليد توفيق، من خلال يوسف حرب الذى علق قائلا عى الصورة، "مع أصدقائي"

وكانت إليسا قد طرحت قبل أقل من أسبوع أغنية "عم ثور" دعمًا منها للثورة اللبنانية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر ، حيث لم تكتف بالتغريد من خلال "تويتر"، ولكنها قدمت الأغنية من وحي الثورة.