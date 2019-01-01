أكثر من 100 ألف دولار ثمن حذاء قائد تاريخي!

وكالات / سما /

بعد عرضه في مزاد علني تم بيع حذاء نابليون بونابرت بـ117 ألف يورو (128.8 ألف دولار).

وقال مزاد " Drouot" على صفحته في "تويتر" إن "حذاء نابليون المشهور تم بيعه بـ117.208 يورو.. عشاق الإمبراطورية كثيرون".

وأوضح الموقع الإلكتروني للمزاد العلني أن نابليون ارتدى هذا الحذاء عندما كان في المنفى بجزيرة "سانت هيلينا" في المحيط الأطلسي.

وأوضح المزاد أن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في عام 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.