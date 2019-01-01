  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أكثر من 100 ألف دولار ثمن حذاء قائد تاريخي!

السبت 30 نوفمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 ألف دولار ثمن حذاء قائد تاريخي!


وكالات / سما /

بعد عرضه في مزاد علني تم بيع حذاء نابليون بونابرت بـ117 ألف يورو (128.8 ألف دولار).

وقال مزاد " Drouot" على صفحته في "تويتر" إن "حذاء نابليون المشهور تم بيعه بـ117.208 يورو.. عشاق الإمبراطورية كثيرون".

وأوضح الموقع الإلكتروني للمزاد العلني أن نابليون ارتدى هذا الحذاء عندما كان في المنفى بجزيرة "سانت هيلينا" في المحيط الأطلسي.

وأوضح المزاد أن المارشال برتران، آخر من رافق نابليون، حصل على الحذاء بعد وفاة الإمبراطور الفرنسي في عام 1821، قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون على صهوة جواد لوضعه في مقبرته.

#الحذاء #نابليون بونابرت

الأكثر قراءة اليوم

قاضٍ إسرائيلي يثير ضجة بعد مشاطرته حزن عائلة الاسير سامي ابو دياك

الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ باتجاه "اشكول" وقصف مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة

مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين

اسرائيل: العمليات التي خطّطّ لها يحيى عياش غيّرت التاريخ الإسرائيليّ

غانتس يهاجم نتنياهو: أعضاء الليكود يفهمون جيدا انه أصبح عبئا.. وشاكيد تدعمه!

أردوغان: على ماكرون فحص حالة الموت الدماغي لديه

الأخبار الرئيسية

القواسمي : المستشفى الأمريكي قاعدة استخباراتية ومموله صهيوني حاقد يؤمن بالهيكل وأرض الميعاد

مسؤول اممي : شباب غزة يعيشون حياة أشبه بالكابوس وليس هناك بديل عن الأونروا

ضابط إسرائيلي : براغماتية حماس بقبول الانتخابات فاجأتنا

الحية: المستشفى الامريكي تحت الاختبار وحال وجود خلل سترحل وانطلاق مسيرات العودة مجددا الاسبوع القادم

التفاصيل كاملة.. خطة اقتصادية بموافقة دولية لإقامة مشاريع على حدود غزة