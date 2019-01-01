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5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم

السبت 30 نوفمبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 علامات على أنك تشرب ماء أكثر من اللازم


وكالات / سما /

على عكس ما يعتقد الكثير من الناس بأنه كلما زادت الكمية المتناولة من الماء كان أفيد لصحة الإنسان، فقد لفت علماء إلى خطورة الإفراط في شرب الماء على صحة الإنسان.

وحذر المختص في الصحة والسلامة، مورغان سات، من أن شرب أكثر من ثلاثة ونصف إلى أربعة أكواب من الماء في الساعة، يمكن أن يتسبب في انخفاض الصوديوم في الدم إلى مستوى خطير، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة لاشخث بمتلازمة نقص صوديوم الدم، التي  تتمثل أعراضها في التعب والتقيؤ والصداع أو حتى الموت.

وفيما يلي خمس علامات تشير إلى أنك تشرب الماء أكثر مما تحتاج.

التقيد باللترات

هل تعلم أن الطعام يحتوي أيضا على ماء؟ وبالتالي لا تحتاج إلى تناول ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميا. وعندما تشرب هذا القدر من الماء، فأنت تتناول أكثر مما يحتاجه جسمك، مما قد يؤدي إلى الجفاف الزائد.

الإكثار من التبول

كما هو معلوم فإن التبول يطرد السموم من الجسم، ولكن القيام بذلك بشكل متكرر أمر غير مريح ومحرج. وينصح اختصاصيو التغذية بتقليل استهلاك  الماء إذا احتجت الذهاب إلى الحمام أكثر من سبعة مرات يوميا.

 لون البول

 على عكس ما هو شائع، فإن علامة الجسم السليم هي البول الأصفر الفاتح، وليس اللون الشفاف الذي يأتي نتيجة للإفراط في شرب الماء. كما يجب ملاحظة أن البول الأصفر الغامض يعد أيضا علامة غير صحية، ويجب حينها استهلاك كميات كبيرة من الماء.

الشعور بالتعب

عندما تعمل الكليتين باستمرار على إخراج المياه الزائدة من جسمك، فإن ذلك يضع ضغطا على جسمك، وهذا بدوره يؤدي إلى شعورك بالتعب والإرهاق بسبب كثرة المياه الزائدة التي يتم إخراجها من الجسم.

تورم الشفاه

شرب الكثير من الماء قد يؤدي إلى تورم الشفاه واليدين والقدمين، وهذا بسبب عدم عمل الكليتين بشكل صحيح، مما يتسبب في احتفاظ جسمك بالمياه الزائدة. بالإضافة إلى ذلك قد يزداد وزن الجسم بسبب احتباس الماء فيه.

#الماء

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