أبرز التعاقدات قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في غزة

غزة / سما /

تعاقدت عدة أندية غزية مع عدد من اللاعبين، للدفاع عن ألوان فرقهم في مرحلة الإياب من دوريات غزة المختلفة.

وأكد نادي خدمات الشاطئ، تعاقده مع " مع المهاجم غسان أبو عودة والمدافع إسلام أبو عبيدة، عقب رحيلهما عن الأهلي وغزة الرياضي تواليا.

كما تعاقد الوفاق أحد أندية دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" مع الثلاثي محمد إسليم، وجهاد الرنتيسي، وإبراهيم مرتجى، لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكشفت مصادر مقربة من نادي بيت حانون الرياضي، عن تعاقده الحارس فادي الشامي مدة نصف موسم على سبيل الإعارة من الجلاء، بعدما ظهر في النصف الأول من الموسم معارا مع خدمات دير البلح.

وتعاقد الجلاء مع الحارس المرمى محمد مطر مدة نصف موسم، عقب رحيله عن صفوف المجمع الإسلامي مؤخرا.