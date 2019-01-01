  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أبرز التعاقدات قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في غزة

السبت 30 نوفمبر 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز التعاقدات قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في غزة


غزة / سما /

تعاقدت عدة أندية غزية مع عدد من اللاعبين، للدفاع عن ألوان فرقهم في مرحلة الإياب من دوريات غزة المختلفة.

وأكد نادي خدمات الشاطئ، تعاقده مع " مع المهاجم غسان أبو عودة والمدافع إسلام أبو عبيدة، عقب رحيلهما عن الأهلي وغزة الرياضي تواليا.

كما تعاقد الوفاق أحد أندية دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" مع الثلاثي محمد إسليم، وجهاد الرنتيسي، وإبراهيم مرتجى، لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكشفت مصادر مقربة من نادي بيت حانون الرياضي، عن تعاقده الحارس فادي الشامي مدة نصف موسم على سبيل الإعارة من الجلاء، بعدما ظهر في النصف الأول من الموسم معارا مع خدمات دير البلح.

وتعاقد الجلاء مع الحارس المرمى محمد مطر مدة نصف موسم، عقب رحيله عن صفوف المجمع الإسلامي مؤخرا.

#صفقات #اندية

الأكثر قراءة اليوم

قاضٍ إسرائيلي يثير ضجة بعد مشاطرته حزن عائلة الاسير سامي ابو دياك

الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ باتجاه "اشكول" وقصف مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة

مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين

اسرائيل: العمليات التي خطّطّ لها يحيى عياش غيّرت التاريخ الإسرائيليّ

غانتس يهاجم نتنياهو: أعضاء الليكود يفهمون جيدا انه أصبح عبئا.. وشاكيد تدعمه!

أردوغان: على ماكرون فحص حالة الموت الدماغي لديه

الأخبار الرئيسية

القواسمي : المستشفى الأمريكي قاعدة استخباراتية ومموله صهيوني حاقد يؤمن بالهيكل وأرض الميعاد

مسؤول اممي : شباب غزة يعيشون حياة أشبه بالكابوس وليس هناك بديل عن الأونروا

ضابط إسرائيلي : براغماتية حماس بقبول الانتخابات فاجأتنا

الحية: المستشفى الامريكي تحت الاختبار وحال وجود خلل سترحل وانطلاق مسيرات العودة مجددا الاسبوع القادم

التفاصيل كاملة.. خطة اقتصادية بموافقة دولية لإقامة مشاريع على حدود غزة