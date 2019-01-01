اتحاد كرة القدم يُغلق باب الانتقالات الشتوية

غزة / سما /

من المقرر أن يُغلق اتحاد كرة القدم مساء اليوم باب الانتقالات الشتوية الحالية استعداداً لخوض مرحلة الإياب من بطولة الدوري في الدرجات المختلفة والدور التمهيدي الأول لكأس غزة 2019-2020.

ومن المتوقع أن تشهد لجنة شؤون اللاعبين حراكاً كبيراً خلال الساعات الأخيرة لتسجيل الأندية للاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الأيام الماضية.

ولم تشهد أندية الدرجة الممتازة حراكاً كبيراً في الانتقالات الشتوية التي شملت انتقال (15) لاعباً فقط، حيث كان أكثر الأندية تعاقداً هو اتحاد خانيونس الذي ضم (4) لاعبين، فيما كانت أندية الدرجة الأولى أكثر حراكاً واضطرت (9) أندية منها للتعاقد مع لاعبين جدد كان أكثرهم ناديي التفاح ونماء بواقع (5) لاعبين لكل منهما.