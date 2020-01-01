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فلسطين أمام اختبار مصيري في مواجهة الكويت

السبت 30 نوفمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين أمام اختبار مصيري في مواجهة الكويت


رام الله / سما /

يخوض المنتخب الوطني للشباب اليوم اختباراً مصيرياً عندما يلتقي نظيره الكويتي, في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 19 سنة لكرة القدم المُقررة في أوزبكستان, التي تجمعهما الساعة الثانية ظُهراً على ستاد السيب بالعاصمة العُمانية مسقط التي تستضيف تصفيات المجموعة الأولى للتصفيات.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط, ويملك منتخب الكويت 7 نقاط في المركز الثاني خلف العراق المتصدر بنفس الرصيد, ويتواجد منتخب عُمان في المركز الرابع بثلاثة نقاط وباكستان في المركز الخامس والأخير بدون رصيد.

ويدخل المنتخب اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز خاصة وأن أي نتيجة أخرى ستبخر طموحاته في الصعود لبطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه, حيث يملك المنتخب فرصة ثمينة في حالة الفوز.

وسيكون المنتخب بحاجة للفوز على منتخب الكويت وزيادة فارق الأهداف فيما له وعليه إلى 4 أهداف, لحصد البطاقة الثانية على أقل تقدير في حالة فوز المنتخب العراقي على منتخب عُمان في المباراة التي تجمعهما عقب مباراة منتخب فلسطين والكويت.

وكان المنتخب خسر أمام العراق بهدف مقابل ثلاثة في المباراة الماضية, التي أربكت الحسابات بعدما سبق له تحقيق فوزين متتاليين على عُمان بهدف دون رد وعلى باكستان بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب استعادة اللاعبين لحالتهم القوية التي ظهروا بها أمام عُمان وباكستان, والعمل على تأمين الجوانب الدفاعية وشن الهجمات على مرمى المنتخب الكويتي  واللعب بأريحية لتفادي التعادل والخسارة.

#منتخب الشباب #الكويت

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