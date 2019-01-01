يوفنتوس يبحث التوقيع مع ثنائي تشيلسي مجاناً

وكالات / سما /

يرتبط نادي يوفنتوس بفكرة التوقيع مع ثنائي نجوم فريق تشيلسي ويليان و بيدرو خلال الصيف القادم.

ولم يتم التأكد من رغبة نادي السيدة العجوز في جلب الجناح البرازيلي ويليان إلى ملعب آليانز ستاديوم في الموسم القادم ولكن رغبته أكيدة في التعاقد مع بيدرو.

وينتهي عقد لاعب برشلونة السابق صاحب الـ33 عاماً في الصيف القادم ومن المؤكد عدم وجود نية لدى النادي الإنجليزي في تجديد عقده.

وعلى ما يبدو فإن مسيرة الثنائي في النادي اللندني قريبة من النهاية وذلك بعد أن أعطى المدرب فرانك لامبارد الفرصة الكاملة لبعض اللاعبين الواعدين مثل كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت للتواجد في التشكيل الأساسي بصفة شبه دائمة.

وأوضحت صحيفة توتو سبورت القريبة من صانعي القرار في النادي الأبيض والأسود بأن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي سافر مؤخراً إلى لندن للقاء المديرين التنفيذيين في تشيلسي.

ورغم أن اليوفي بإمكانه التوقيع مع اللاعبين بسهولة في الصيف ولكن باراتيتشي سيحاول الحصول على بيدرو على الأقل في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ومن ناحية أخرى فإن اليوفي قد يبيع الظهير الأيمن ماتيا دي شيليو إلى باريس سان جيرمان وجلب توماس مونييه من النادي الفرنسي العاصمي في صفقة مبادلة.

كما يتابع بطل إيطاليا لاعب وسط فريق توتنهام كريستيان إريكسن وهناك رغبة في التوقيع معه وخصوصاً وأن عقده ينتهي في يونيو القادم لكنه سيواجه منافسة قوية مع ريال مدريد على خدمات النجم الدنماركي.