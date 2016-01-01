جوارديولا يضع حداً للشائعات ويفتح باب التجديد مع السيتي

وكالات / سما /

وضع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حداً للشائعات التي ربطت رحيله عن الفريق الفترة المقبلة.

وتولى بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في 2016، ومدد تعاقده في العام الماضي مع الفريق لينتهي في صيف 2021.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، بيب جوارديولا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، وإمكانية العودة لناديه السابق بايرن ميونخ الألماني، أو خوض تحدي جديد في الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها “بي بي سي”: “أنا مرتاح للغاية بالعمل مع هذا النادي”.

وأضاف المدرب الإسباني: “عندما تعمل في مكان ما لمدة خمس سنوات، ذلك يعتمد على النتائج، سنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل”.

وواصل: “أنا منفتح للغاية لعملية تجديد التعاقد، الأمر هنا مختلف بالنسبة لي، أصبحت أكبر سناً وخبرة بعدما شاركت في 3 دوريات رائعة”.

واختتم: “مع الخبرة التي اكتسبتها الآن أريد أن أبقى، أريد أن أرى النادي واللاعبين ونواصل العمل والاستمتاع معاً”.