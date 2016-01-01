  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يضع حداً للشائعات ويفتح باب التجديد مع السيتي

السبت 30 نوفمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يضع حداً للشائعات ويفتح باب التجديد مع السيتي


وكالات / سما /

وضع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حداً للشائعات التي ربطت رحيله عن الفريق الفترة المقبلة.

وتولى بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في 2016، ومدد تعاقده في العام الماضي مع الفريق لينتهي في صيف 2021.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، بيب جوارديولا بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، وإمكانية العودة لناديه السابق بايرن ميونخ الألماني، أو خوض تحدي جديد في الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها “بي بي سي”: “أنا مرتاح للغاية بالعمل مع هذا النادي”.

وأضاف المدرب الإسباني: “عندما تعمل في مكان ما لمدة خمس سنوات، ذلك يعتمد على النتائج، سنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل”.

وواصل: “أنا منفتح للغاية لعملية تجديد التعاقد، الأمر هنا مختلف بالنسبة لي، أصبحت أكبر سناً وخبرة بعدما شاركت في 3 دوريات رائعة”.

واختتم: “مع الخبرة التي اكتسبتها الآن أريد أن أبقى، أريد أن أرى النادي واللاعبين ونواصل العمل والاستمتاع معاً”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

قاضٍ إسرائيلي يثير ضجة بعد مشاطرته حزن عائلة الاسير سامي ابو دياك

الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

الكشف عن سبب رغبة النساء بارتداء ملابس تكشف مفاتنهن

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ باتجاه "اشكول" وقصف مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة

ابنة أخ لأسامة بن لادن تغني في لندن!

مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين

اسرائيل: العمليات التي خطّطّ لها يحيى عياش غيّرت التاريخ الإسرائيليّ

الأخبار الرئيسية

القواسمي : المستشفى الأمريكي قاعدة استخباراتية ومموله صهيوني حاقد يؤمن بالهيكل وأرض الميعاد

مسؤول اممي : شباب غزة يعيشون حياة أشبه بالكابوس وليس هناك بديل عن الأونروا

ضابط إسرائيلي : براغماتية حماس بقبول الانتخابات فاجأتنا

الحية: المستشفى الامريكي تحت الاختبار وحال وجود خلل سترحل وانطلاق مسيرات العودة مجددا الاسبوع القادم

التفاصيل كاملة.. خطة اقتصادية بموافقة دولية لإقامة مشاريع على حدود غزة