رسميًا.. غياب طويل لديمبلي عن برشلونة

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديمبلي للإصابة في الدقيقة 26 من مباراة دورتموند، والتي فاز بها البلوجرانا بنتيجة (3-1) في معقله "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان رسمي عبر موقع النادي الرسمي: "أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها عثمان ديمبلي، أنه يُعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، والوقت التقريبي لغيابه حوالي 10 أسابيع".

وسيغيب النجم الفرنسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

يُذكر أن ديمبلي شارك هذا الموسم في 8 مباريات مع برشلونة، 4 منها في الليجا ومثلها في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا في شباك إشبيلية.