  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نجم البايرن يفوز بجائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال

السبت 30 نوفمبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم البايرن يفوز بجائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال


وكالات / سما /

اختير البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ليكون أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تتويجا لمستواه الرائع، الذي قدمه.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف خلال فوز بايرن ميونيخ 6-0 على النجم الأحمر الصربي مساء الثلاثاء الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال. 

وتفوق ليفاندوفسكي في التتويج بجائزة الأفضل على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الذي سجل هدفا خلال فوز فريقه على بروسيا دورتموند الألماني 3-1 بالجولة نفسها.

وأيضا على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تصدى لـ11 كرة خلال تعادل فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 2-2، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الذي سجل هدفا خلال فوز فريقه على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-1 في الجولة نفسها.

ووصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ46 مع بايرن في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي للفريق البافاري في البطولة، متفوقا على زميله الألماني توماس مولر.

وبشكل عام، وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ63 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة.

ولعب ليفاندوفسكي (31 عاما) 20 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع هدفا وحيدا

#روبرت ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

قاضٍ إسرائيلي يثير ضجة بعد مشاطرته حزن عائلة الاسير سامي ابو دياك

الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

الكشف عن سبب رغبة النساء بارتداء ملابس تكشف مفاتنهن

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ باتجاه "اشكول" وقصف مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة

ابنة أخ لأسامة بن لادن تغني في لندن!

مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين

اسرائيل: العمليات التي خطّطّ لها يحيى عياش غيّرت التاريخ الإسرائيليّ

الأخبار الرئيسية

القواسمي : المستشفى الأمريكي قاعدة استخباراتية ومموله صهيوني حاقد يؤمن بالهيكل وأرض الميعاد

مسؤول اممي : شباب غزة يعيشون حياة أشبه بالكابوس وليس هناك بديل عن الأونروا

ضابط إسرائيلي : براغماتية حماس بقبول الانتخابات فاجأتنا

الحية: المستشفى الامريكي تحت الاختبار وحال وجود خلل سترحل وانطلاق مسيرات العودة مجددا الاسبوع القادم

التفاصيل كاملة.. خطة اقتصادية بموافقة دولية لإقامة مشاريع على حدود غزة