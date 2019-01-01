نجم البايرن يفوز بجائزة الأفضل في جولة دوري الأبطال

وكالات / سما /

اختير البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ليكون أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تتويجا لمستواه الرائع، الذي قدمه.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف خلال فوز بايرن ميونيخ 6-0 على النجم الأحمر الصربي مساء الثلاثاء الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتفوق ليفاندوفسكي في التتويج بجائزة الأفضل على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الذي سجل هدفا خلال فوز فريقه على بروسيا دورتموند الألماني 3-1 بالجولة نفسها.

وأيضا على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تصدى لـ11 كرة خلال تعادل فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 2-2، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الذي سجل هدفا خلال فوز فريقه على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-1 في الجولة نفسها.

ووصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ46 مع بايرن في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي للفريق البافاري في البطولة، متفوقا على زميله الألماني توماس مولر.

وبشكل عام، وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ63 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك في تاريخ المسابقة.

ولعب ليفاندوفسكي (31 عاما) 20 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع هدفا وحيدا