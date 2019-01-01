إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وكالات / سما /

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، إقالة مدربه أوناي إيمري رسميا, بعد سبع مباريات متتالية دون أي انتصار لـ"المدفعجية" في جميع المسابقات.

وكان إيمري قد تولى تدريب الفريق قبل حوالي 18 شهرا, إلا أن "المدفعجية" لم يظهر معه في الموسم الحالي بشكل جيد, إذ يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

ومن المقرر أن يتولى فريدي ليونبيرغ المسؤولية كمدرب مؤقت خلال الفترة المقبلة, لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

يشار إلى أن أرسنال سقط مؤخرا أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2) في الدوري الأوروبي, وهي الخسارة التي ساهمت في إقالة إيمري.