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وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود

السبت 30 نوفمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود


القدس المحتلة / سما /

قال وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إن 90% من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم.
وأوضح وزير السياحة التونسي، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، إن قطاع السياحة في تونس سيواجه اختبارا صعبا العام المقبل، إذ يُخشى من أن تكون لتصريحات الرئيس الحالي، قيس سعيد، في حملته الانتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة، تأثيرا على الاحتفالات السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة التونسية السياحية.
وقال الطرابلسي إن "السياسة لا دخل لها في الديانة. يتعلق الأمر بحج وبممارسة شعائر دينية، ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود"، مضيفا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود. لا أعتقد أن هذا المشكل سيطرح في الأعياد الدينية في معبد الغريبة".
وزار العام الماضي حوالي 7 آلاف يهودي، من مختلف بلدان العالم، معبد الغريبة، بينهم 3 آلاف سائح قدموا من إسرائيل.
وحتى الشهر الحالي استقطبت تونس هذا العام أكثر من 8.3 مليون سائح، مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي.
وأعلن وزير السياحة عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءا من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية للسياحة، وإحياء مشروع "طريق النبيذ" مع أوروبا.

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