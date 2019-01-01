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تنقل 2304 مسافر الجمعة عبر معبر الكرامة

السبت 30 نوفمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2304 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة عبر معبر الكرامة، والذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 1061 مسافر، في حين بلغ عدد القادمين 1243 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم مسافرين اثنين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

#معبر الكرامة

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