"القدس المفتوحة" تحصد جائزتين في مسابقة إعلامية عن الاستيطان والجدار

رام الله / سما /

حصد طلبة كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة، جائزتين في المسابقة الوطنية لأفضل عمل إعلامي، عن فئة الطلبة التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

فقد فازت الطالبة سحر عساف بأفضل عمل إعلامي لعام 2019 عن فئة التقرير المكتوب وذلك عن تقرير يحمل عنوان "منزل وسط مستوطنة ".

فيما فاز محمد شريتح الطالب في كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة بالمرتبة الثانية لأفضل عمل إعلامي لعام 2019 عن فئة الصورة الفوتغرافية.

وبارك رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو فوز الطالبتين بالجائزتين على المستوى الوطني، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التطور في كلية الإعلام والاهتمام الذي توليه الجامعة لطلبتها، وبخاصة لطلبة كلية الإعلام، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها "القدس المفتوحة" على الصعيدين الأكاديمي والطلابي.

وقال عميد كلية الاعلام د. شادي أبو عياش إن هذا الإنجاز يجسد المهارات المتميزة التي يتمتع بها طلبة الكلية من حيث التوظيف الأمثل لأقلامهم وكاميراتهم في تسليط الضوء على القضايا الوطنية.

وأشار إلى أن قدرات طلبة الاعلام في الجامعة دائماً في تطور بفضل البرامج الأكاديمية الذي تطرحها الكلية سواء كان برنامج الإعلام الجديد أو العلاقات العامة والإعلان، واللذين يواكبان تطورات حقل الاعلام نظرياً وتطبيقياً، إلى جانب برنامج التدريب العملي الذي طورته الكلية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الشريكة، والذي يسهم بشكل كبير في صقل مهارات الطلبة.