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بينت : سنستهدف قواعد إيرانية عسكرية ليس لها علاقة بالصواريخ

السبت 30 نوفمبر 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينت : سنستهدف قواعد إيرانية عسكرية ليس لها علاقة بالصواريخ


القدس المحتلة / سما /

نقلت مراسلة قناة كان "كارميلا ميناشيه" عن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت قوله إن جيشه بدأ بتغيير سياسته تجاه إيران، وأن الهدف الحالي هو إخراجها من سوريا.
 
وكشف الوزير الإسرائيلي خلال حديث أجراه مع مسؤولين أمريكيين وروس أن الجيش الإسرائيلي سيكثف من نشاطاته ليستهدف مواقع عسكرية إيرانية لا علاقة لها بالصواريخ في سوريا.
 
وأكد بينت حسب قناة "كان" أنه إذا لم تتصرف إسرائيل فسيكون في سوريا آلاف الصواريخ مثلما هو الحال في لبنان، حسب قوله، وأن الضربات العسكرية الدقيقة لن تحول دون تعاظم قوة إيران.

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