بريطانيا: الشرطة تؤكد مقتل شخصين والمنفذ في "عملية إرهابية" على جسر لندن

وكالات

افادت الشرطة البريطانية ان الهجوم بسكين الجمعة على جسر لندن في وسط العاصمة اسفر عن قتيلين وثلاثة جرحى اضافة الى مقتل المشتبه به.

وقالت رئيسة سكتلنديارد كريسيدا ديك في مؤتمر صحافي "ابلغكم بحزن أنه اضافة الى المشتبه به الذي اردته الشرطة، فان جريحين في الهجوم على جسر لندن فارقا الحياة".

وأعلنت شرطة لندن بوقت سابق أن عناصرها قتلوا على جسر لندن شخصًا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

وقال المسؤول في الشرطة نيل باسو في بيان "أنا حاليًا في موقع يمكنني من التأكيد أنه كان عملا إرهابيا".

وأظهرت فيديوهات مصورة من موقع الحادث شرطيا يطلق النار تجاه المهاجم وان عدد من الأشخاص حاول السيطرة عليه دون جدوى.

وأفادت التقارير ان شخصا حاول طعن المارة على الجسر وقتل شخصا وأصاب آخرين، ولم يتضح بعد عدد المصابين جرّاء عملية الطعن التي سبقت إطلاق النار، لكن رئيس بلدية لندن صادق خان أشار إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح "خطيرة".

وذكر خان أن المارّة عرّضوا حياتهم للخطر لدى محاولتهم نزع سلاح المشتبه به.

واختصر رئيس الوزراء بوريس جونسون زيارة لدائرته الانتخابية في شمال غرب لندن ليعود إلى مكتبه في داونينغ ستريت للاطلاع على آخر التطورات المرتبطة بما حصل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي الجديد شارل ميشال إنه شعر "بحزن شديد لدى سماعه التقارير المأسوية" من لندن مشيراً إلى أن "الحرب على الإرهاب معركة مشتركة".

وأشاد جونسون بأجهزة الأمن مؤكداً أن "هذا النوع من الهجمات لن يتسبب بتخويف أو تقسيم أو ترهيب هذا البلد. ستسود قيمنا البريطانية".