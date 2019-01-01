منخفض سريع غداً ليلاً

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، والعظمى في القدس 22 والصغرى 12، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، والسماء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئياً، والعظمى في القدس 19، والصغرى 13، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتأثر فلسطين بامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار التي تمتد تدريجياً لمعظم المناطق مع ساعات فجر الاثنين.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائم خلال ساعات الصباح، وماطر على فترات، وتدريجياً خلال ساعات النهار تضعف فرصة تساقط الأمطار، وتسجل العظمى في القدس 18، والصغرى 11، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، والسماء صافية إلى قليلة الغيوم، والعظمى في القدس 18، والصغرى 11، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.