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توقعات باستقالة رئيس وزراء مالطا بسبب أزمة اغتيال صحفية

الجمعة 29 نوفمبر 2019 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات باستقالة رئيس وزراء مالطا بسبب أزمة اغتيال صحفية


فاليتا/ وكالات/

أفادت وسائل إعلام في مالطا بأن رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، ينوي ترك منصبه على خلفية أزمة سياسية وقضائية تشهدها البلاد بسبب قضية اغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن مصادر مطلعة قولها إن موسكات أبلغ رئيس الدولة، جورج فيلا، صباح اليوم الجمعة، بنيته الإعلان عن استقالته فورا، مضيفة أن رئيس الحكومة ينوي إلقاء كلمة متلفزة. بعد اتهام رجل الأعمال، يورغن فينيش، رسميا باغتيال الصحفية البالغة من العمر 53 عاما عام 2017.

وأشار مصدران حكوميان للصحيفة إلى أن موسكات الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013، سيطلق إجراءات انتخاب القيادة الجديدة لحزب العمال الحاكم ومن المقرر أن ينتخب رئيسا جديدا للحكومة حتى بداية يناير المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت عائلة الصحفية التي قتلت بتفجير سيارتها، قبل عامين، موسكات بترك منصبه، على خلفية مزاعم تورط مسؤولين رفيعي المستوى في القضية التي أحدثت صدى واسعا في البلد الصغير.

واستجوبت الشرطة مؤخرا "الذراع اليمنى" لموسكات رئيس مكتبه المستقيل حديثا، كيث شيمبري، وأطلقت سراحه الليلة الماضية.

ورفضت حكومة مالطا اليوم طلب رجل الأعمال فينيش، المشتبه فيه الرئيس في القضية، منحه الحصانة مقابل إدلائه بالإفادات في القضية التي قال إنها تطال مسؤولين بارزين، بينهم شيمبري.

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