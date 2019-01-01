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لافروف وملادينوف يبحثان ضرورة إعادة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الجمعة 29 نوفمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف وملادينوف يبحثان ضرورة إعادة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين


موسكو /سما/

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم الجمعة، لقاء مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المحادثات بين الطرفين ركزت على سبل إخراج عملية السلام في الشرق الأوسط من أزمتها، وكذلك الجهود الجماعية الرامية إلى منع تدمير الإطار القانوني الدولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن لافروف وملادينوف أعربا عن موقفهما المشترك الداعي إلى "حل الدولتين" المدعوم من قبل معظم أعضاء الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، الأمر الذي جرى تثبيته في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن مقتضياتها "إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلم وأمن مع جيرانها".

وتابعت الخارجية الروسية أنه تم التأكيد، أثناء اللقاء، "على ضرورة إعادة إطلاق عملية تفاوضية مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

واختتم البيان أن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أجرى مشاورات منفردة مع منسق الأمم المتحدة.

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