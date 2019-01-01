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الهيئة الوطنية تحمل الاحتلال المسؤولية عن استهداف المتظاهرين شرق خان يونس

الجمعة 29 نوفمبر 2019 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تحمل الاحتلال المسؤولية عن استهداف المتظاهرين شرق خان يونس


غزة / سما /

حملت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استهداف المتظاهرين السلميين شرق خان يونس، و الذي أدى استشهاد الفتى وليد الأسطل بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن، فيما أصيب مواطنين آخرين بجراح مختلفة.

و أكدت الهيئة في بيان لها، بأن قوات الاحتلال تعمدت اطلاق الرصاص الحي والمتفجر صوب مجموعة من الشبان الذين خرجوا رفضا للعدوان والقهر ولتذكير العالم أجمع بمأساة الشعب الفلسطيني وحصاره الظالم من قبل سلطات الاحتلال.

و اعتبر بيان الهيئة أن هذه الجريمة هي واحدة من أقوى الأدلة على حجم الاٍرهاب والحقد الذي تغذيه السياسات والأحزاب الصهيونية المتطرفة ، التي تدفع نحو العنف والقتل والارهاب لتحقيق مكاسب على حساب الأبرياء من أبناء شعبنا.

و أدانت الهيئة صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا أمام هذه الجريمة ، لافتة الى أن هذا الصمت أدى  إلى استمرار الاٍرهاب وتشجيعه.

و أشارت الى أن قرار الهيئة تأجيل فعالياتها في هذا اليوم نابعا من الحرص والمسؤولية ، وتعرية الاحتلال وإسقاط مبرراته الواهية أمام العالم أجمع . وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم سالت وعن كل لحظة ألم ومعاناة في حياة الشعب الفلسطيني .

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