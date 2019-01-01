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أريحا تشهد ماراثون "قمر تحت البحر" الدولي

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 شارك أكثر من 3 آلاف شخص في ماراثون أريحا الدولي للألعاب الرياضية للعام 2019 (قمر تحت البحر)، اليوم الجمعة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وشمل الماراثون سباقات الجري لمسافات "10 و21 كم"، بمشاركات فردية وعائلية وأندية، إضافة إلى سباق للدراجات الهوائية والفروسية ومباريات في كرة القدم.

وحضر انطلاق الفعاليات التي انطلقت من مدينة الأمل الرياضية، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ومدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، ومنسقة الفعاليات اعتدال عبد الغني.

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