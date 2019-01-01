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عمان: إطلاق أغنية "كن هناك" الخاصة باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا (فيديو)

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: إطلاق أغنية "كن هناك" الخاصة باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا (فيديو)


عمان /سما/

 أطلق الشاعر والروائي ابراهيم نصر الله، اليوم الجمعة، فيديو أغنية "كن هناك" الخاصة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكتب نصر الله كلمات الأغنية ولحنها، ووزعها الفنان عبد الحليم أبو حلتم، بأصوات جوقة مؤلفة من عدد من الفنانين.

وسيتم عرض الأغنية في أنشطة التضامن مع الشعب الفلسطيني بإيطاليا، وعدد من المدن العربية والأجنبية، وستبثها محطات فضائية من بينها قناة تلفزيون فلسطين مباشر، والموقع الإعلامي الإلكتروني الخاص بالقناة، ومحطات عربية، وعدد من المواقع الإلكترونية.

يذكر أن نصر الله، صاحب "الملهاة لفلسطينية" وعديد المجموعات الشعرية قد كتب أكثر من 40 أغنية أدتها فرق غنائية مثل "فرقة بلدنا"، ووضع لحن ثلاث أغنيات أخرى سابقة.

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