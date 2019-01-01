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الوزير عساف والأب فلتس يوقعان اتفاقية بث إذاعي وتلفزيوني لمراسم قداس عيد الميلاد

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون مع مستشار حراسة الأراضي المقدسة، ممثل الرهبان الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، للبث الإذاعي والتلفزيوني لمراسم القداس الاحتفالي لعيد الميلاد المجيد، في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بمدينة بيت لحم، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة.

وقال عساف: "نحن حريصون كل عام على أن نقوم بنقل احتفالات أعياد الميلاد المجيدة إلى كل مكان في العالم، انطلاقا من حرصنا الكبير على إظهار صورة فلسطين والشعب الفلسطيني بأبهى حلة في هذه المناسبة التي هي ليست دينية فقط وإنما وطنية بامتياز"، مشيرًا إلى أن اتفاقية نقل الاحتفالات قد أصبحت تقليدًا سنويًا.

من جانبه، قال الأب فلتس إن نقل احتفالات الميلاد رسالة للعالم أن دولة فلسطين حاضرة، وأن إعلامها قادر على أن يصل إلى العالم وينقل المشهد الفلسطيني الحقيقي.

وأضاف أن حراسة الأراضي المقدسة دأبت على إيصال صوت وصورة هذه الأرض وإنسانها إلى العالم على مر العصور، لإيمانها المطلق بأهمية الإنسان أولاً وبالأرض والأماكن المقدسة باعتبارها أماكن شهدت أقدس أحداث الكون، بكل ما يعنيها هذا للإنسان الفلسطيني وللمؤمنين بشكل عام.

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