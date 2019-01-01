سفارة فلسطين بالخرطوم تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الخرطوم /سما/

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بأمسية ثقافية نظمتها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتخلل الأمسية، افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القدس السينمائي، بحضور سفير فلسطين سمير طه، والمستشار نزار الأخرس، وطاقم السفارة، ولفيف من الإعلاميين والسينمائيين، وجمع غفير من الجالية الفلسطينية والعربية والأشقاء السودانيين.

واستعرض السفير طه، آخر المستجدات والأوضاع الفلسطينية والتحديات التى تواجه أبناء الشعب الفلسطيني، ولفت إلى كلمة الرئيس محمود عباس الموجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي أكد خلالها ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التصويت على حق تقرير المصير وتبني عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وثمن السفير طه موقف الشعب السوداني الشقيق المسؤول للخروج من الأزمة الداخلية بالتوافق الوطني بين مختلف الأطراف الفاعلة.

من جانبه، أكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في كلمة مصورة، أهمية دور السينما والإبداع في عملية الكفاح الوطني والاشتباك السياسي مع الاحتلال، فيما بين المستشار الأخرس، في كلمته، واقع وتطور السينما الفلسطينية، ومدى ارتباطها بمسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني وثورته المعاصرة.

بدوره، قال مدير شركة ماربلز للإنتاج الفني، التي أقامت المهرجان، المخرج محمد الطريفي، "إن المهرجان يقام في ظروف استثنائية تشهدها البلاد"، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الدعم للمبدعين في مجال السينما خاصة.

وتخلل الأمسية وصلات غنائية وطنية لمغنية الثورة السودانية دينا صلاح، وأبيات من الشعر المعبر عن نضالات شعبنا، وعرض فيلم وثائقي ليافا أم الغريب جسد حياة أهالي يافا قبل النكبة.

يذكر أن هذه الدورة الرابعة من مهرجان القدس السينمائي الدولي الذي يقام في 12 دولة في التاريخ ذاته، والمرة الثانية التي يقيم فيها السودان هذا المهرجان.