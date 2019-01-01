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قيادي بالجهاد: معركتنا مع العدو مستمرة ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: معركتنا مع العدو مستمرة ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال


غزة / سما /

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب "إن المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة, ولن تنتهي إلا بزواله وأن النصر سيكون حليفنا مهما بلغ هذا الكيان من قوة وغطرسة".

وأضاف حبيب "نحن نودع اليوم مجاهداً صنديداً من مقاتلي سرايا القدس الميامين، نؤكد أن مسيرة الجهاد والمقامة ماضية, وأن دماء الشهداء حتماً ستزهر نصراً وكرامة".

ووجه حبيب خلال كلمته التحية لدماء الشهداء ولعوائل الشهداء الذين يقدمون أغلى ما يملكون ويجودون بفلذات أكبادهم فداء لهذه الأرض المباركة ولهذا الوطن.

وشيعت جماهير مدينة غزة في موكب جنائزي مهيب, جثمان الشهيد رائد رفيق السرساوي، أحد مجاهدي سرايا القدس، والذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة صيحة الفجر التي خاضتها السرايا والمقاومة، رداً على الجرائم "الصهيونية "واغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

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