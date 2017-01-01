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بريطانيا: قتيل واصابات في عملية طعن قرب جسر لندن

الجمعة 29 نوفمبر 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: قتيل واصابات في عملية طعن قرب جسر لندن


لندن /سما/

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة عن وقوع حادث طعن في العاصمة البريطانية لندن. ووفقا للتقارير، شخص حاول طعن المارة على الجسر وأصاب خمسة منهم.

وافيد ان المشتبه اطلق عليه النار، وان الشرطة قامت باعتقاله. وتحدث الاعلام البريطاني عن قتيل واحد، وليس من الواضح ان كان الحديث يدور عن المهاجم أو الضحية.

ووقع الهجوم في الجانب الشمالي من الجسر، في شهر حزيران/يونيو 2017 نفذ حادث دهس وطعن على الجهة الجنوبية من الجسر ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص. المنفذون كانوا من داعش، ولم تتضح الخلفية بعد. 

وأعلنت شرطة لندن أنها تتعامل مع عملية الطعن على أنها "مرتبطة بالإرهاب" كـ"إجراء احترازي"

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