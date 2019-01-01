غانتس يهاجم نتنياهو: أعضاء الليكود يفهمون جيدا انه أصبح عبئا.. وشاكيد تدعمه!

القدس المحتلة / سما /

قبل 13 يوما من انتهاء الموعد النهائي لتشكيل حكومة، ولا يظهر أي اتفاق في الأفق، هاجم رئيس ازرق ابيض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال: "نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود".

وأضاف غانتس في منشور عبر حسابه بالفيسبوك :"بينهم وبين أنفسهم وفي محادثاتي معهم، هم يفهمون ان الامر الصحيح هو اتاحة تشكيل حكومة وحدة بدونه". رئيسه اليمين الجديد اييلت شاكيد قالت ان "اقتراح نتنياهو للوحدة عادل".

وتابع غانتس هجومه مطالبا نتنياهو بالاستقالة: "أيضا اليوم نتنياهو يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وبوضعه القضائي، ان لم يتعقل ويفهم انه خسر الانتخابات وان رئيس حكومة مع ثلاثة لوائح اتهام لا يمكنه الاستمرار بمنصبه، دولة إسرائيل ستتدهور الى انتخابات إضافية".

وأشار رئيس "ازرق ابيض" انه لا زال يعمل لمنع انتخابات ثالثة وقال: "انا ابذل قصارى جهدي لمنع هذا، امرت طواقم ازرق ابيض بالاجتماع مع رئيس الكنيست وطواقم الليكود، من اجل قلب كل حجر لإيجاد الطريق الذي يؤدي الى الوحدة".

في سياق منفصل، اعربت رئيسه اليمين الجديد اييلت شاكيد عن دعمها لنتنياهو وقالت: "الاقتراح الذي عرضه نتنياهو عادل جدا بان يكون الأول بالتناوب لنصف عام" وتابعت عبر حسابها في الفيسبو: "آمل ان ازرق ابيض ويسرائيل بيتنو ان يظهروا مسؤولية وان تقام حكومة. أيضا الفجوات بين ما تطلب يسرائيل بيتنو وما يطلبه الحريديم يمكن ان يتم تسويتها. كل شيء رهن الإرادة".