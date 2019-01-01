  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العدو كان يُبيت لارتكاب مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين

الجمعة 29 نوفمبر 2019 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: الهيئة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل فعاليات اليوم وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين


غزة / سما /

أكد عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار ماهر مزهر، ان الاعتداء الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين السلميين شرق خانيونس اليوم الجمعة، يؤكد أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة اتخذت قراراً مسؤولاً فيما يتعلق بتأجيل المسيرة اليوم الجمعة، والهيئة كان لديها دلائل ومعطيات بقرار الاحتلال الاعتداء على المتظاهرين واستمرار عمليات القتل والبطش.

وقال مزهر في تصريح صحفي، إن إقدام الاحتلال على استهداف المدنيين العزل يمثل دليلاً قاطعاً بأن العدو كان يُبيت لارتكاب مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقرارانا كان نابع من المسؤولية الوطنية.

وأضاف، أن وصول الفلسطينيين ولو بأعداد محدودة لمخيمات العودة دليل على أن شعبنا متمسك بالمسيرات وأن شعبنا يمتلك خزان ثوري وكفاحي ويريد مواصلة النضال، وأنه لن ييأس وسيتقدم الصفوف بمقاومة العدو بالصدور العارية.

وحمل مزهر ما جرى اليوم من جريمة بشعة بحق المتظاهرين السلميين يتحمل تداعياتها هذا العدو المجرم ويعكس همجية الاحتلال، ومسيرات العودة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف، وسنكون الجمعة المقبلة في الميادين.

الأكثر قراءة اليوم

قبرص تعين محققا بقضية "حافلة التجسس الاسرائيلية".. فما هي قصة عربة ال 9 ملايين دولار؟

صحيفة أمريكية: وزير خارجية قطر زار السعودية سراً وقدم عرضاً مغرياً من أجل المصالحة!

صحيفة : تجدّد الاتصالات بين حماس واسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد

هكذا تدرب أفراد الموساد على عملية تصفية مشعل

​شهيدان متاثران بجراحهما في قطاع غزة

الرئيس عباس : الانتخابات خلال أشهر ولم نرفض المفاوضات يومًا

الكشف عن سبب رغبة النساء بارتداء ملابس تكشف مفاتنهن

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

11

"يديعوت" تكشف عن خطة لمشاريع ستقام بالبلدات القريبة من غزة لتحسين الحياة المعيشية بالقطاع

محلل اسرائيلي:المواجهة الشاملة قادمة و صواريخ الجهاد اخترقت القبة الحديدية وعطلت الحياة بالدولة

موقع عبري:الجيش المصري نفذت هجوما إلكترونيًا ضد إسرائيل الشهر الماضي

k

​شهيدان متاثران بجراحهما في قطاع غزة