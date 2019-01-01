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نقابي تونسي: فلسطين ستبقى القضية المركزية للعرب

الجمعة 29 نوفمبر 2019 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابي تونسي: فلسطين ستبقى القضية المركزية للعرب


رام الله / سما /

 أكد نقابي تونسي، اليوم الجمعة، أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للعرب، وبوصلتهم للكفاح والمقاومة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سمير الشفي، الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر نقابة عمالية في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة تحت عنوان "المجد للمقاومة".

ويأتي المؤتمر الذي عقد بحضور سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 نوفمبر/ تشرين ثان من كل عام.

ودعا الشفي إلى ضرورة "التصدي لعملية قولبة العقول وغسلها لتغيير الحقائق التاريخية والجغرافية وجعل القدس عاصمة لإسرائيل".

وشدّد على ضرورة أن تعمل النقابات التعليمية والتربوية في تونس وفي البلدان العربية، على توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية والتعريف بها.

وأكد أن وحدة الأمة العربية تبدأ بوحدة الشعب الفلسطيني ومداواة جراحه والاستجابة إلى تطلعاته.

من جهته، قال السفير الفاهوم، إن الشعب الفلسطيني يواجه استراتيجية دولية لطمس هويته العربية، مشددا على ضرورة الخروج من حلقة ردة الفعل إلى استراتيجيات الفعل المبني على الدراسات الموضوعية.

واعتبر الفاهوم، أنه "حان الوقت لتطوير الاستراتيجيات وكشف الأكاذيب وإسقاطها في سلات المهملات"، مشيرًا أن "إسرائيل والولايات المتحدة تقومان بتزوير التاريخ والجغرافيا وجميع الحقائق المرتبطة بفلسطين".

ولفت إلى أنه "إذا اختفت القضية الفلسطينية، فستختفي الهوية العربية في العالم".

وتابع: "فلسطين ليست قطعة أرض يتم المتاجرة بها وبيعها في المزاد العلني، ففلسطين هي تاريخ وثقافة وهوية لا يمكن طمسها والتفريط فيها".

وطالب "المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل المتورطة في الأعمال الإجرامية الشنيعة".

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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