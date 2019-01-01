الاحتلال يصور عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

الخليل / سما /

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستولت على مركبتين.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال صورت عشرات المنازل في منطقة "بيت زعته" شرق البلدة، تعود لعائلات: عوض، وصبارنة، وأبو ماريا.

وقال عوض، إن هذه المنازل منها ما هو مأهول بالسكان منذ سنوات، ومنها ما هو قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تسلم أصحابها بين الفينة والأخرى إخطارات تقضي بهدمها، ووقف البناء.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت، كذلك، خلال اقتحامها منطقة" عصيدة" في البلدة، على مركبتين.