فصائل المنظمة في لبنان: آن الأوان لإنهاء آخر وأطول احتلال في التاريخ الحديث

بيروت /سما/

أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي ودول العالم كافة، أن يقفوا وقفة تاريخية لأنهاء آخر وأطول احتلال في التاريخ الحديث، وإجبار حكومة الاحتلال على الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الدولية.

واعتبرت الفصائل، في بيان لها، اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن حكومة الاحتلال أمعنت وتمعن في تحدّي العالم وتتنكر لكل المواثيق الدولية، ولا تقيم أي وزن للشرعية، وتساندها في ذلك إدارة أميركية منحازة ومتماهية بمواقفها مع دولة الاحتلال، مستخفّة بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بإنهاء الاحتلال وتجريم الاستيطان.

وشدد البيان على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يوجب ضرورة تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، التي أقرتها واعترفت بها الأمم المتحدة بغالبية أعضائها، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف، وإقرارها بحق شعبنا بتقرير مصيره أسوة بكافة شعوب العالم.

ودعا البيان إلى تحويل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى يوم لتمكين شعبنا من تقرير المصير، تحقيقا للشرعية والعدالة الدوليتين، وانتصارا للحق الفلسطيني في مواجهة غطرسة دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية.

وطالب، الأمم المتحدة بالإعتراف الكامل بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة فيها، ودول العالم والدول الصديقة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر لاتخاذ قرار تاريخي بالإعتراف بها.

وجددت الفصائل تأييدها لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات "التي نرى فيها خطوة بارزة وهامة على طريق إنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية"، وطالبت المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأكدت أن شعبنا سيستمر في نضاله من أجل حريته واستقلاله، وهو يتشبث بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته ويصر على أن يعيش بحرية وكرامة في أرض وطنه وفي دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.