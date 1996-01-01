سفارة فلسطين لدى ألبانيا تحيي ذكرى إعلان الاستقلال

تيرانا /سما/

أقامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ألبانيا، حفل استقبال لمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان الاستقلال.

وحضر الحفل عدد كبير من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية ألبانيا، وممثلون عن الرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية الألبانية، وممثلو الطوائف والمؤسسات المدنية، إلى جانب مشاركة العديد من الإعلاميين والمفكرين والناشطين المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وافتتح الحفل بعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والألباني، ومن ثم تحدثت سفيرة فلسطين لدى ألبانيا هناء الشوا عن يوم الاستقلال الفلسطيني الذي أعلنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر1988، الذي يجسد طموحات وتطلعات شعبنا وقيادته الحكيمة للحرية والحق في تقرير المصير مثل باقي شعوب العالم.

وأشارت إلى الجهود المضنية التي تبذلها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس لإقامة دولة حرة مستقلة وديموقراطية وعاصمتها القدس الشريف، داعية جميع ممثلي الدول إلى دعم خطة السلام التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن.

وأشادت السفيرة الشوا، خلال كلمتها، بالعلاقات الطيبة والأخوية والتاريخية القائمة بين فلسطين وألبانيا التي تعود إلى وقت مبكر من الستينيات، حيث شهدت هذه العلاقات تبادل زيارات لشخصيات قيادية فلسطينية حيث اعترفت ألبانيا عام 1975 بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن جمهورية ألبانيا كانت في عام 1988 من أوائل الدول التي اعترفت بإعلان استقلال دولة فلسطين عقب خطاب إعلان الإستقلال للرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، وفي عام 1989 تم افتتاح سفارة دولة فلسطين لدى ألبانيا بتمثيل دبلوماسي كامل، وبعد افتتاح السفارة رسميا بدأت العلاقات الفلسطينية– الألبانية بالتطور، جرى خلالها تبادل الوفود وتوجت بالزيارة التاريخية للرئيس الشهيد ياسر عرفات أواخر عام 1996.

وثمنت موقف الحكومة الألبانية الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي يدعم حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 طبقا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والمنحاز للعدالة والمنتصر للحق ورفض وقوع الظلم على الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن حرص واهتمام ورغبة دولة فلسطين في الحفاظ وتعزيز العلاقات مع جمهورية ألبانيا، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.