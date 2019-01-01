الديمقراطية تدين إعادة سلطة الانقلابيين في بوليفيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

غزة / سما/

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إقدام السلطة الانقلابية لليمين الفاشي الأبيض في بوليفيا، على اعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال في إسرائيل، بعد أن كانت حكومة الرئيس الشرعي للبلاد، إيفو موراليس، قد قطعتها تضامناً مع شعبنا الفلسطيني ونضالاته المشروعة ضد الاحتلال والاستيطان ولأجل حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة.

وذكرت الجبهة، إن ترحيب الإدارة الأمريكية بخطوة الانقلاب اليميني الأبيض الفاشي بإعادة العلاقة مع دولة الاحتلال، تؤكد بالملموس أن السلطة الجديدة في بوليفيا هي صنيعة الولايات المتحدة ومخابراتها المركزية، وأنها هي التي وقفت وراء الانقلاب الفاشي على الشرعية البوليفية، ممثلة بالرئيس إيفو موراليس، الذي مازال وفقاً للقانون هو الرئيس الشرعي للبلاد.

ورأت أن قرار السلطة الانقلابية في بوليفيا، مَنْع الرئيس موراليس من ترشيح نفسه مرة أخرى، في الانتخابات المنوي تنظيمها على يد الانقلابيين البيض، يؤكد مدى رعب أصحاب الانقلاب، والإدارة الأمريكية من النفوذ الذي يتمتع به الرئيس موراليس، ومدى الرعب من عمق انحياز الشارع له ولانجازاته التي وضعت في مقدمة أهدافها القضاء على الفقر.

واعتبرت منع الرئيس موراليس من الترشيح للانتخاب، وبتأييد أمريكي، ما يؤكد زيف الإدعاء بالتمسك بالديمقراطية وبالقانون، ويكشف الأهداف البعيدة للسلطة الانقلابية في عدائها للإرادة الشعبية ولحقها في التعبير عن رأيها، كما يكشف النوايا المبيتة للسلطة الانقلابية لتزوير الانتخابات ونتائجها، في البحث عن غطاء قانوني مزيف، لخطواتها الانقلابية، وفي سبيل تعيين رئيس جديد، لن يكون سوى مجرد ألعوبة بيد الإدارة الأميركية وأجهزة مخابراتها.