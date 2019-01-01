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الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح

الجمعة 29 نوفمبر 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعدم طفلا شرق خانيونس ويصيب خمسة اخرين بجراح


غزة/سما/

استشهد طفل برصاص الاحتلال عصر اليوم الجمعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة ان الطفل فهد محمد الاسطل (16 عاما) استشهد نتيجة اصابته برصاصة في البطن اثر اطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع.
وأوضحت الصحة ان خمسة مواطنين اصيبوا ايضا عصر اليوم الجمعة بعد اطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال شرق خانيونس.
وقال شهود عيان ان مجموعة من الشبان وصلت الى مخيم العودة شرق خانيونس حيث قام جنود الاحتلال باطلاق النار عليهم من مسافة بعيدة ما ادى لاصابة ستة مواطنين استشهد احدهم في وقت لاحق.
 

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