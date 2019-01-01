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النيابة العامة تشارك بالمنتدى الدولي العشرين لمكافحة الجريمة المنظمة في ألمانيا

الجمعة 29 نوفمبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT


برلين /سما/

 شاركت النيابة العامة في المنتدى الدولي العشرين للمدعين العامّين، حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي نظمته المفوضيّة الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالتعاون مع مكتب المدعي العام، في ولاية سكسونيا الألمانية.

ومثل النيابة العامة في المنتدى، مساعد النائب العام خالد عواد، ورئيسا النيابة راسم بدوي ورانيا التميمي، ووكيل النيابة فضل معالي، بمشاركة أكثر من 100 مدّع عام، من ضمن المدّعين الحاصلين على أعلى رتب في: ألمانيا، وتشيكيا، وبولندا، والبانيا، وصربيا، وممثلين عن السلطة القضائية من البلدان الشريكة في منطقتي التوسع والجوار وهي: فلسطين، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، والجزائر، وبعض الدّول الأعضاء، وكذلك ممثلين عن المفوضيّة الأوروبيّة والمجلس الأوروبي، ويوروجست ويوروبول.

وناقش المنتدى، على مدار ثلاثة أيام، مكافحة الإرهاب، والإتجار بالبشر، والمخدرات، والأسلحة، والجريمة السيبرانية، كما تطرق إلى أهم التحديات المطروحة أمام معالجة الجريمة المنظّمة.

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